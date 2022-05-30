Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

30.05.2022 15:32
Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Arıcaklar köyünde telekomünikasyon firmasına ait kabloların çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen Ü.M, E.K. ve E.D, çalıntı kablolarla Sakarya'nın Geyve ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Başkan Yıldırım Hıdrellez programlarına katıldı Başkan Yıldırım Hıdrellez programlarına katıldı U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacak U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacak
Kaynak: AA

Telekomünikasyon, Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement