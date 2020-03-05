Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Pazaryeri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Y.T, S.A, A.A. ve Ö.F.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.A., A.A. ve Ö.F.D. tutuklanırken, Y.T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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