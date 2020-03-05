Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Pazaryeri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, Y.T, S.A, A.A. ve Ö.F.D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.A., A.A. ve Ö.F.D. tutuklanırken, Y.T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.