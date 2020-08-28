Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve Kütahya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya ve Bilecik'in Pazaryeri ilçelerinden Türk Telekoma ait haberleşme kablosunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen operasyon sonucu Kütahya girişinde durdurulan 43 AAH 819 plakalı otomobilde bulunan zanlılar T.D, E.T. ve B.E. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramalarda, direklere tırmanma aparatı ve yaklaşık 500 metre kablo ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ve E.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika