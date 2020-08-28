Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ve E.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçta yapılan aramalarda, direklere tırmanma aparatı ve yaklaşık 500 metre kablo ele geçirildi.

Bilecik 'in Pazaryeri ilçesi ve Kütahya 'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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