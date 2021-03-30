Bilecik'te kaçak balık avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Bölgeye gelen ekipler, gölete sandalla açılan 3 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi. Avcıların tuttuğu balıkları gölete geri bırakan ekipler, söz konusu kişiler hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlattı.

Alınan bilgiye göre, Çerkeşli köyünde bulunan gölette, kaçak avcılık yapıldığını gören köy sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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