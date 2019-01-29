Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası

Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Balçıkhisar köyünde jandarma ekiplerince yol kontrolünde arazide 3 kişinin fark edilmesi üzerine yapılan kontrolde, detektör, kazma ve kürek ile M.P, O.E. ve M.Ş. suçüstü yakalandı.



Gözaltına alınan bu kişiler, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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