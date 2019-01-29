Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası

Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası

1 saat önce

Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası, System.String[]
Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balçıkhisar köyünde jandarma ekiplerince yol kontrolünde arazide 3 kişinin fark edilmesi üzerine yapılan kontrolde, detektör, kazma ve kürek ile M.P, O.E. ve M.Ş. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Jandarma, Balçıkhisar, Osmaneli, Güncel
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