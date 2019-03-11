Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Dudaş köyündeki ormanlık alanda yaptığı operasyonda A.Y, M.K. ve A.G'yi izinsiz kazı yaptıkları esnasında suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan kazma, kürek ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:52 Kaynak: AA
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