Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Dudaş köyündeki ormanlık alanda yaptığı operasyonda A.Y, M.K. ve A.G'yi izinsiz kazı yaptıkları esnasında suçüstü yakaladı.



Kazıda kullanılan kazma, kürek ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

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