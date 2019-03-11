Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası

Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Bilecik'te Kaçak Kazı İddiası, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Dudaş köyündeki ormanlık alanda yaptığı operasyonda A.Y, M.K. ve A.G'yi izinsiz kazı yaptıkları esnasında suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan kazma, kürek ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Jandarma, Söğüt, Bilecik, Güncel
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