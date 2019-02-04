Bilecik'te Kaçak Kazı Operasyonu
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin içinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin içinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, Balçıkhisar köyünde bir evde 5 kişiyi izinsiz kazı yapmak üzereyken suçüstü yakaladı.
Bu kişilerin yanlarında define arama dedektörü, dizüstü bilgisayar, 8 define arama çubuğu ile içinde Arapça yazılar bulunan su dolu bir pet şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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