Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kaçak Kazı Operasyonu

Bilecik'te Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin içinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin içinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, Balçıkhisar köyünde bir evde 5 kişiyi izinsiz kazı yapmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Bu kişilerin yanlarında define arama dedektörü, dizüstü bilgisayar, 8 define arama çubuğu ile içinde Arapça yazılar bulunan su dolu bir pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Jandarma, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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