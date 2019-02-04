Bilecik'te Kaçak Kazı Operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin içinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin içinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapmaya çalıştığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, Balçıkhisar köyünde bir evde 5 kişiyi izinsiz kazı yapmak üzereyken suçüstü yakaladı.



Bu kişilerin yanlarında define arama dedektörü, dizüstü bilgisayar, 8 define arama çubuğu ile içinde Arapça yazılar bulunan su dolu bir pet şişe ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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