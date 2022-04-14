Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

14.04.2022 10:17
Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışma sonucu Söğüt'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığını tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda, A.Ö. ve A.Y. suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerle birlikte kazı esnasında kullanılan 28 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaçak Kazı, Jandarma, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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