Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
18.11.2020 16:36
BİLECİK'in İnhisar ilçesinde tarihi İpek Yolu üzerindeki Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
BİLECİK'in İnhisar ilçesinde tarihi İpek Yolu üzerindeki Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki hamam bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede denetim yapan Jandarma ekipleri, şüpheliler E.K. (37), M.H. (34), R.I. (42), M.A. (63) ve S.F.'yi (24) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı yapılan alanda yatak, yorgan ve battaniyeler ile çeşitli delici ve kırıcı aletler ele geçirilirken, 5 şüpheli işlemleri için İnhisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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