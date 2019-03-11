Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kaçak Kazıya Suçüstü

Bilecik'te Kaçak Kazıya Suçüstü

2 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Bilecik'te Kaçak Kazıya Suçüstü, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dudaş Köyü'nde bulunan ormanlık arazide Jandarma Asayiş Timince yapılan operasyonda, A.Y., M.K. ve A.G. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edilerek yakalandı. Şahıslarla birlikte kazı esnasında kullanılan (1) adet hilti, (2) adet kazma, (2) adet kürek ve (6) adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

Jandarma, Söğüt, Bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

İhtiyaç Sahiplerine Para Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Zarfların Üzerine Not Yazdı Tarlasını Süren Çiftçi, Tesadüfen Binlerce Yıllık Tarihi Küp Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:37:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kaçak Kazıya Suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]