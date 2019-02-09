Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kadın Muhtar Adayları Çoğalıyor

Bilecik'te Kadın Muhtar Adayları Çoğalıyor

1 saat önce

Bilecik'te, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bayan muhtar adaylarının sayısı erkeklere yaklaşırken, Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Şener, "Bilecik'te kadınlarının gücünü göstereceğiz" dedi.

Bilecik'te Kadın Muhtar Adayları Çoğalıyor, System.String[]
Bilecik'te, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bayan muhtar adaylarının sayısı erkeklere yaklaşırken, Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Şener, "Bilecik'te kadınlarının gücünü göstereceğiz" dedi.

Mahalle muhtarlığı için adaylar birbirleriyle yarışırken, bu dönem rekor sayıda adaylarının çıkması gözlerden kaçmadı. Erkek muhtar adaylarına bu dönem kadın muhtar adaylarının fazlalığı eklenirken, bazı mahallerde 8 ile 15 arasında aday olduğu öğrenildi.

"Bilecik'te kadınlarının gücünü göstereceğiz"

Kadın muhtar adaylarından biri olan Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Şener, 11 mahallesi bulunan Bilecik'te her mahallede bayan muhtar adaylarının olduğunu söyledi. Bu döneme bayan muhtarın damgasını vuracağını anlatan Şener, "Bilecik'te 31 Mart seçimleri öncesi 2 tane bayan muhtarımız var merkezde. Bu seçimlerde biz bu sayıyı daha yükseklere taşımak istiyoruz. Bilecik'te mahallelere 31 Marttan sonra bayan eli değecek. Erkeklerde muhtarlık ek iş olarak görülse de biz bayanlarda bu iş tek işimiz olacak. Bunun için azalarımız ile birlikte kapı kapı gezerek, ikamet ettiğim Gazipaşa'da seçimi kazanmayı hedefliyoruz. Genel olarak kadınlarımızı biraz daha geri planda görüyorum ve ben de bir kadın olarak ön plana çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Erkeklerin kahvesi var da kadınların kahvesi neden olmasın mesela. Oluşturacağımız kültürel ve sosyal platformlarla mahallemizde ki bütün insanları bir araya getirerek güzel bir ortam oluşturmayı hedefliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:17:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kadın Muhtar Adayları Çoğalıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]