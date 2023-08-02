Bilecik'te korkunç olay! Kadının parmaklarını kesip kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te korkunç olay! Kadının parmaklarını kesip kaçan zanlı yakalandı

02.08.2023 14:09

Bilecik'te aynı evde yaşadığı 30 yaşındaki kadının parmakları satırla keserek olay yerinden kaçan zanlı, polisin tiziz çalışması sayesinde 1 saat sonra yakalandı. Olay sırasında evde bulunan babası ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalandı.

Bilecik'te aynı evde yaşadığı 30 yaşındaki kadının parmakları satırla keserek olay yerinden kaçan zanlı, polisin tiziz çalışması sonrası 1 saat sonra yakalandı.

FERYATLARINA KOŞTULAR

Dün Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde bir apartmanda aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının 5 parmağı kesti. Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sevgilisinin parmaklarını satırla kesti 1 saatte yakalandı

1 SAATE YAKALANDILAR

Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı. Başka bir ilde ikameti görülen ve Bilecik'te hiçbir kaydı olamayan şahısların kısa sürede yakalanması büyük takdir topladı. Baba ve cani oğlu emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesi sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Zafer El: vicdan milletlere vicdan yapcaz diye anca bu kadar kendi memleketini yaşanmaz hale getire bilirsin buravo Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Sabri TIGER: TÜRKİYE YÜZYILI DİYORLAR YA İŞTE GURUR DUYUN.... Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
  • mücahid: ya bunlari ya idam edi.Ya afganistana,özbekistana, tacikistana, suriyeye geri gönderin.Halkın sabrını çok zorluyorsunuz Cevap Yaz 55 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Bilecik, Kayhan, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te korkunç olay! Kadının parmaklarını kesip kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Açıklandı
15:33 İbrahim Tatlıses mal varlığını tek tek açıkladı! Hotellerden, kebap salonlarına kadar yok yok
14:48 Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi
14:44 Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı
14:34 Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
14:31 Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, katıldığı canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:27 Kocaeli'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 63, Servis ve Taksi Ücretlerine Yüzde 65 Zam Yapıldı
14:24 Kocaeli'de toplu taşımaya yüzde 63 zam: Tam bilet 13, öğrenci 9 TL oldu
14:17 Kanada'da dev buzul kıyıya yaklaştı, yerliler şaşkına döndü
14:12 Kopan devasa buz kütlesi, kasabanın kıyısına kadar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 15:51:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te korkunç olay! Kadının parmaklarını kesip kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement