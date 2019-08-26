Bilecik'te kadınlar için "İstihdam Atölyeleri" projesi

Bilecik Belediyesi tarafından kadınların iş hayatına katılımını sağlamak adına "İstihdam Atölyeleri" kurulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, mahalle konaklarında açılacak istihdam atölyelerinde, ev hanımlarının yapacakları parça başı iş karşılığında ücret alacakları kaydedildi.

İstihdam atölyelerinin ilk aşamada kadınlara yönelik olacağı belirtilen açıklamada, "İhtiyaca göre dezavantajlı vatandaşlar ile erkeklere yönelik gerçekleştirilecek. Ev hanımlarının sosyal hayata daha çok dahil olması ve aile ekonomilerine katkı sağlamaları düşüncesiyle gerçekleştirilecek proje ile mahalle konakları daha işlevsel hale gelecek." ifadesine yer verildi.

Bahçelievler Mahalle Konağında uygulamaya konulacak projenin diğer mahalle konaklarında da gerçekleştirileceği bildirildi.