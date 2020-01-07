Bilecik'te Kadınlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası yapıldı - Son Dakika

Bilecik Satranç İl Temsilciliği tarafından Kadınlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası düzenlendi.



Turnuva sonucu 1'inci Ezgi Yılmaz Babaoğlu, 2'nci üniversite öğrencisi Gökçe Kayaoğlu ve 2'nci ile eş puanda 3'üncü olan üniversite öğrencisi Pelin Yüksek turnuvada ilk 3 dereceye yerleşti.



Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan turnuvaya üniversite öğrencilerinin katılımı yoğun oldu. Turnuva sonrası bir açıklama yapan Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, "İlimizde gün geçtikçe yaygınlaşan satranç sporuna, sporcuların ailelerinin destek vererek müsabakalara katılımlarını sağlamaları çok önemli. Bu turnuvada ise küçük sporcularımızın anneleri, maçları kenardan izlemeyip oyuna dahil oldular ve hem çocuklarına örnek oldular hem de müsabaka heyecanını masa başında yaşadılar. Satrancın gelişimsel ve sosyal faydaları biliniyor. Bununla birlikte müsabakalarda kazanılan dereceler sayesinde eğitim hayatlarında gerek devlet kurumlarından gerekse özel kurumlardan burs alan birçok satranç sporcusu var. Özel okulların ve üniversitelerin de satranç sporcularına sağladıkları burs imkanları günden güne artıyor ve iyileşiyor" dedi.



Öte yandan Babaoğlu, Bilecik'te satranç antrenörlüğü kursları açılacağının da müjdesini verdi. - BİLECİK