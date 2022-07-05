Kadınların kurduğu derneğin lavanta bahçesinde hasat yapıldı

Bilecik'te farklı mesleklerden 70 kadının kurduğu Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği'nce, Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri kıyısında tahsis edilen bahçede lavanta hasadı etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Lavanta Kokulu Teke Yöresi Projesi" kapsamında geçen yıl Burdur'dan getirdikleri 5 bin lavanta fidesini toprakla buluşturan kadınlar, hasat için bahçeye girdi.

Lavantaları toplayan kadınlar, mor renge bürünen bahçede bol bol fotoğraf çekti.

Toplanan lavantaların yağı çıkarılarak derneğe gelir elde edilecek.

Derneğin başkanı Havvali Özdemir Şahin, AA muhabirine, üye sayısı 90'a yaklaşan derneğin ilk projesinin lavanta yetiştiriciliği olduğunu söyledi.

Şahin, "Üyelerimizin tamamı devlet memuru. Yönetim kurulundan başlamak üzere, doktor, mimar, avukat, harita mühendisi ve hemşire gibi farklı mesleklere sahip üyelerimiz var." dedi.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Proje Koordinatörü Abdullah Tetik ise oluşturulan lavanta bahçesiyle belediye ve sivil toplum kuruluşlarının dayanışma örneğinin sergilendiğini belirtti.

Lavanta ile bölgeyi güzelleştirmeyi ve sivil toplum kuruluşunu güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Tetik, "Yaklaşık 30 dönümlük bir araziyi aromatik bitki yetiştiriciliği için tahsis edip bu işi yapmak isteyen gönüllü derneklerimize yer temin ederek, bir girişimcilik modeli oluşturduk." diye konuştu.

Hasada katılan ve sağlık alanında çalışan dernek üyesi Aslı Ayhan da derneğin etkinliğine dahil olmak istediğini, lavanta hasadı yapmanın kendisini mutlu ettiğini anlattı.