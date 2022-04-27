Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
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Kadir Gecesi idrak edildi

27.04.2022 23:42

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Doğanlar Mahallesi Camisinde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi dolayısıyla mevlit okundu.

Teravih namazının kılınmasının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yaklaşık 100 yıllık bir gelenek olan Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesinde gösterilmesi, ilçede yaşatılmaya devam ediliyor.

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabe örtüsünün parçalarından oluşan 40 kat bezle sarılı Sakal-ı Şerif'in, 102 yıldır vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

Kutsal emanetin Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir'de düşman tarafından yakılan bir camiden alınarak Pazaryeri'nde uzun bir süre saklandığını anlatan Erbay, "Sakal-ı Şerif'i Pazaryeri'ne getiren kişinin kardeşi Çerkez Şaban Efendi, emaneti koruyarak Doğanlar Camisinin görevlisi Hatip Hüseyin Efendi'ye teslim etmiş. Bütün bilgiler camimizin kayıtlarında mevcuttur. 102 yıldır Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Müslümanlar, Peygamber Efendimize saygı ve sevgilerinin bir tezahürü olarak tekbirler eşliğinde bol bol salavat getiriyor." diye konuştu.

Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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