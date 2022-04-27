Kadir Gecesi idrak ediliyor - Son Dakika

Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da tarihi Ulu Cami, Emirsultan Camisi gibi camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşlar teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, dualar etti.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami avlularına serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı.

Kütahya

Kütahya'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Kentteki birçok camide program düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Tarihi camilerden Ulu Cami, Dönenler, Karagöz Ahmet Paşa ve Ali Paşa camilerinde yer bulamayan bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camileri doldurdu.

İl Müftüsü Ali Erhun tarafından Kayı Boyu Camisi'ne gelen vatandaşlara Kadir Gecesi'ne dair vaaz verildi.

Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar cami bahçesine serdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı.

Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.