Bilecik'te kaldırımdan düşen kadın yaralandı
1 saat önce
Bilecik'te, kedilere mama verirken kaldırımdan düşen yaşlı kadın yaralandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:20 Kaynak: AA
'te, kedilere mama verirken kaldırımdan düşen yaşlı kadın yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi
'nde evinin önündeki kaldırımda kedilere mama verirken dengesini kaybeden Cemile T. (70), pencere önündeki boşluğa beton zemine düştü.
Yaralanan kadın, komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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