Son Dakika Haberleri: Bilecik'te kaldırımdan düşen kadın yaralandı
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Bilecik'te kaldırımdan düşen kadın yaralandı

1 saat önce

Bilecik'te, kedilere mama verirken kaldırımdan düşen yaşlı kadın yaralandı.

Bilecik'te kaldırımdan düşen kadın yaralandı, System.String[]
Bilecik'te, kedilere mama verirken kaldırımdan düşen yaşlı kadın yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki kaldırımda kedilere mama verirken dengesini kaybeden Cemile T. (70), pencere önündeki boşluğa beton zemine düştü.
Yaralanan kadın, komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:20 Kaynak: AA
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