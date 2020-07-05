Bilecik'te kamyon devrildi, araca yüklü domatesler yola saçıldı - Son Dakika

Bilecik'te kamyon devrildi, araca yüklü domatesler yola saçıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araca yüklü domatesler yola saçıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araca yüklü domatesler yola saçıldı.

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Kaza, Bilecik - Sakarya karayolu Selçik köy karşısında meydana geldi. 03 VT 602 plakalı Furkan Gönül idaresindeki domates yüklü kamyon, sürücüsünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı aracının hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans, jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, araca yüklü domatesler yola saçıldı. Devrilen kamyon çekici tarafından kaldırılırken belediye ve itfaiye ekipleri yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te kamyon devrildi, araca yüklü domatesler yola saçıldı - Son Dakika
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