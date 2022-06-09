Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
Bozüyük- Bursa kara yolu Muratdere mevkisinde, Evren Dinçer idaresindeki 43 LN 165 plakalı minibüs, önünde seyreden ve sürücüsünün öğrenilemeyen 06 PGZ 83 plakalı kamyona çarptı.
Minibüsteki 13 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerde sıkışan minibüs sürücüsü Dinçer, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, Bozüyük ve Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin, Bursa'daki hafızlık tespit sınavına katılmak üzere Kütahya'nın Gediz ilçesinden hareket ettiği, yaralılar arasında Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan'ın da bulunduğu öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına yaralılara ziyarette bulundu.
Kazazedelerin durumu hakkında bilgi alan Kızılkaya, tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.
Yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Kızılkaya'ya ziyaretinde, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da eşlik etti.
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