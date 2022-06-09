Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı

09.06.2022 10:35

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Bozüyük- Bursa kara yolu Muratdere mevkisinde, Evren Dinçer idaresindeki 43 LN 165 plakalı minibüs, önünde seyreden ve sürücüsünün öğrenilemeyen 06 PGZ 83 plakalı kamyona çarptı.

Minibüsteki 13 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerde sıkışan minibüs sürücüsü Dinçer, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, Bozüyük ve Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin, Bursa'daki hafızlık tespit sınavına katılmak üzere Kütahya'nın Gediz ilçesinden hareket ettiği, yaralılar arasında Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan'ın da bulunduğu öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına yaralılara ziyarette bulundu.

Kazazedelerin durumu hakkında bilgi alan Kızılkaya, tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.

Yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Kızılkaya'ya ziyaretinde, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da eşlik etti.

Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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