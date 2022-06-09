Yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Kızılkaya'ya ziyaretinde, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da eşlik etti.

Minibüstekilerin, Bursa'daki hafızlık tespit sınavına katılmak üzere Kütahya 'nın Gediz ilçesinden hareket ettiği, yaralılar arasında Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan'ın da bulunduğu öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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