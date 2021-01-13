Bilecik'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

13.01.2021 10:19
Bilecik'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Ö. (63) idaresindeki 26 KB 610 plakalı kamyonet ile Murat A. (35) yönetimindeki 38 D 7310 plakalı motosiklet, Oluklu köyünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Murat A. ile motosikletteki Ahmet T. (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü Murat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Motosiklet, Kamyonet, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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