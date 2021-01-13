Bilecik'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Murat A. ile motosikletteki Ahmet T. (13) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Ö. (63) idaresindeki 26 KB 610 plakalı kamyonet ile Murat A. (35) yönetimindeki 38 D 7310 plakalı motosiklet, Oluklu köyünde çarpıştı.

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