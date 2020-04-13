Bilecik'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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Bilecik'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki 11 EA 601 plakalı kamyonet, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Gülümbe köyü mevkisinde, Ü.G.K. yönetimindeki 34 BB 558 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler A.T. ile Ü.G.K. ve kamyonette bulunan Tahir B. ile Gülhan B. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:58 Kaynak: AA
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