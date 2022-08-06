Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde Ramazan K. kullandığı 11 AAV 409 plakalı kamyonetle, kavşaktan caddeye çıkan İsa Z. yönetimindeki 42 AKT 265 otomobile çarptı. Kazada, kontrolden çıkan otomobil yolun kenarından bir ağaca çarptı. Otomobil ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Cafer Z. araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ön sağ kapıyı keserek Cafer Z.?yi yaralı olarak çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cafer Z., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAMYONETİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ YOLCU YARALANDI - Son Dakika

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