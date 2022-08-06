BİLECİK'te kamyonetin çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan Cafer Z., araca sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Cafer Z. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde Ramazan K. kullandığı 11 AAV 409 plakalı kamyonetle, kavşaktan caddeye çıkan İsa Z. yönetimindeki 42 AKT 265 otomobile çarptı. Kazada, kontrolden çıkan otomobil yolun kenarından bir ağaca çarptı. Otomobil ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Cafer Z. araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ön sağ kapıyı keserek Cafer Z.?yi yaralı olarak çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cafer Z., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › KAMYONETİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ YOLCU YARALANDI - Son Dakika