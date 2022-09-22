Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı

22.09.2022 10:52
Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'ten Bozüyük ilçesi istikametine seyreden Uğur A. yönetimindeki 11 UA 702 plakalı kamyonet, Osmangazi Mahallesi TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan taşa çarptı, ardından savrulup karşı şeride geçerek devrildi.

Uğur A'nın yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Bilecik istikametine tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın çekilmesi sonrası normale döndü.

YORUMLAR
500
Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Osmangazi, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! İşte güncek kurlar
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
10:06 Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu
10:08 Sedat Peker'den "Tweetleri cahilliğimden attım" diyen basın danışmanı Emre Olur hakkında ilk açıklama
10:00 A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:04:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement