Yaralanan motosiklet sürücüsü Erat, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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