Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

21.07.2022 11:53
Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hümmet Ş. idaresindeki 51 EN 751 plakalı kamyonet, Küplü köyü kavşağında manevra yapan İsmail Erat'ın (67) kullandığı 26 E 8621 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Erat, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Erat'ın evinden çalışmak üzere bahçesine gittiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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