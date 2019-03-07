Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kamyonetle Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Bilecik'te Kamyonetle Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Bilecik'te kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te Kamyonetle Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Halit Çelebi idaresindeki 45 Y 3990 plakalı kamyonet, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak Sabit Saygılı'nın kullandığı 11 AZ 847 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Aykut Şahin (28), Ayhan Karabulut (31), Volkan Sarıca (17), Öner Burak (17) ve Mücahit Kartal (20) yaralandı.

Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:59 Kaynak: AA

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