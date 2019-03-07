Bilecik'te Kamyonetle Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
1 saat önce
Bilecik'te kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bilecik'te kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Halit Çelebi idaresindeki 45 Y 3990 plakalı kamyonet, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak Sabit Saygılı'nın kullandığı 11 AZ 847 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan Aykut Şahin (28), Ayhan Karabulut (31), Volkan Sarıca (17), Öner Burak (17) ve Mücahit Kartal (20) yaralandı.
Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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