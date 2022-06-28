İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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