Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

03.09.2022 16:52
Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Sakarya istikametine seyreden K.Ç. idaresindeki 34 DP 0427 plakalı kamyon, Vezirhan beldesi geçişinde emniyet şeridinde duraklayan A.A.C. yönetimindeki 07 YHL 82 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile Ü.Ş, B.D, B.Ş ve M.A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından itfaiye ekiplerince kara yolunda temizlik çalışması yapıldı.

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Kaynak: AA

Vezirhan, Sakarya, İtfaiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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