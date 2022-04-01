Bilecik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında lisenin bahçesinde, kan vermek isteyenler önce sağlık taramasından geçirildi.

Kızılay Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Tamim Shijwal, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekerek, 18 ila 60 yaşlarındaki kişilerin kan vermelerinde fayda olduğunu söyledi.

Bağışta bulunan kişinin önce tansiyon ve kan ölçümü yaptıklarını, bunun sonucuna göre kan aldıklarını anlatan Shijwal, "Bir ünite kan üç can demektir. Kan acil değil ihtiyaçtır. Bu nedenle hastalarımız kan bekliyor. İnsanların düşündüğünden daha fazla kana ihtiyacımız var. Kendilerini sağlıklı hisseden vatandaşlarımızı kan bağış yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Shijwal, kampanyada 51 ünite kan topladıklarını sözlerine ekledi.???????