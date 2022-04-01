Bilecik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

01.04.2022 11:03
Bilecik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında lisenin bahçesinde, kan vermek isteyenler önce sağlık taramasından geçirildi.

Kızılay Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Tamim Shijwal, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekerek, 18 ila 60 yaşlarındaki kişilerin kan vermelerinde fayda olduğunu söyledi.

Bağışta bulunan kişinin önce tansiyon ve kan ölçümü yaptıklarını, bunun sonucuna göre kan aldıklarını anlatan Shijwal, "Bir ünite kan üç can demektir. Kan acil değil ihtiyaçtır. Bu nedenle hastalarımız kan bekliyor. İnsanların düşündüğünden daha fazla kana ihtiyacımız var. Kendilerini sağlıklı hisseden vatandaşlarımızı kan bağış yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Shijwal, kampanyada 51 ünite kan topladıklarını sözlerine ekledi.???????

YORUMLAR
500
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı

Kan Bağışı, Eskişehir, Kızılay, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:10:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement