Bilecik'te kanser tarama iş birliği protokolü

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlıkları (TSO) arasında "kanser tarama" iş birliği protokolü imzalandı.



Vali Bilal Şentürk; İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin ve Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent'in hazır bulunduğu imza töreninde, kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada olan kanserin iş gücünde ve ülke ekonomisinde ağır kayıplara neden olduğunu ifade eden Şentürk, "Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından tarama testleri ile erken evrede tanısı mümkün olan 'meme, rahim ağzı ve kolorektal' türlerinde ücretsiz olarak kanser tarama programı yürütülmektedir." dedi.

Şentürk, çalışan kişilerin kanser taramalarına ulaşılabilirliğini artırmak ve hizmet sunumu sırasında iş yerlerinde iş işleyişini aksatmadan kanser tarama programlarını gerçekleştirmek için Valilik himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik TSO ve Bozüyük TSO arasında kanser tarama işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydetti.

Protokol kapsamında fabrika ve işletmelerde çalışanların yaş grubuna göre kanser taramalarının ücretsiz yapılacağı bildirildi.