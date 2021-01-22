Bilecik'te sabah kurulacak kapalı pazar alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesinde bulunan ve tezgah sahiplerince sabah hizmet vermek üzere hazırlık yapılan pazar alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin alevleri fark etmesiyle itfaiyeye haber verildi.

Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 10'a yakın sebze-meyve tezgahında hasar oluştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.