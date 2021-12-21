Üye Girişi
Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı

21.12.2021 09:54
Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bilecik'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İlde dün gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası, Bozüyük ilçesinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 20 ekip, kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ardından, yolu kapalı olan yerleşim birimlerine öğle saatlerinden itibaren yeniden ulaşım sağlanacağı bildirildi.

Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı
Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı
Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı
Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı
Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:23 Hakem Zorbay Küçük, çocukken küfreder miydi? Babası açıkladı
10:01 Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" dedi
10:01 Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı
09:57 Memur, işçi ve Bağkur emeklilerinin alacakları zam oranları ufukta belirdi
09:51 Çantasını kaptığı kanser hastası kadını metrelerce sürükledi!
09:41 ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş
09:32 Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır
09:21 TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu
09:16 Bilim insanlarına göre İbiza ve çevresindeki adalar 80 yıl içinde yok olacak
09:09 Üç Kuruş'un 'Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan 8 yıllık sevgilisiyle mutluluk pozları!
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Dolar düştü, vatandaşlar döviz bürolarına koştu Dolar düştü, vatandaşlar döviz bürolarına koştu         
10:04
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu         
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 10:32:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te kar nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement