Bilecik'te "Kar Tatili" Eğlenceye Dönüştü

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği Bilecik'te vatandaşlar parklara akın etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği Bilecik'te vatandaşlar parklara akın etti.



Beyaza bürünen kentte ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesinin ardından Bilecik-Yenişehir kara yolundaki "Pelitözü Gölpark" vatandaşların akınına uğradı.



7'den 70'e çok sayıda kişi, kartpostalları andıran manzara eşliğinde kar topu oynayarak eğlendi, fotoğraf çektirdi.



Bilecik'e karla bereket geldiğini belirten Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların bir gün tatil edildiğini anımsatarak, vatandaşların güzel bir gün geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.



Can, "Çocuklarımıza tatil eğlencesi amacıyla Gölpark yollarını açarak, kendilerini Uludağ'da hissetmeleri için çalışma yaptık. Dün akşam itibarıyla ekiplerimiz karla mücadele çalışmaları yaptı. Bugün aileleriyle birlikte çocuklarımıza eğlence için imkanları sunuyoruz. Çocuklarımızın da mutlu olduklarını düşünüyorum." dedi.



Pelitözü Gölpark'ın 1 yıl önce İl Özel İdaresinden Bilecik Belediyesine geçtiğini anlatan Can, "Burada çalışmalar yaptık. Peyzaj ve yol çalışmalarıyla burası Bilecik ve bölge için çok önemli bir nokta. Bir Abant Gölü'yle yarışacak noktada. Hafta sonu buraya gelen turlarımız var. Burayı turizm noktasında geliştireceğiz ve hatta konaklama noktasında da düşüncelerimiz var. Gelen misafirleri burada en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Çocuğuyla karda oynamak üzere parka gelen Hayriye Karaca, "Bugün okullar tatil olduğu için çocukları dolaştıralım, güzel manzaraları çekelim diye geldik." ifadesini kullandı.



Vural Karakaya da okulların kapalı olmasını fırsat bilerek iki çocuğu ve eşi ile eğlenmeye geldiklerini vurgulayarak, "Hem bize hem de çocuklarımıza yaradı tatil. Hep beraber kartopu oynadık, unutamayacağımız bir gün geçirdik." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı

Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz

Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi

Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti