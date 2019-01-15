Bilecik'te Kar Yağışı
42 dakika önce
Bilecik'i, Yenişehir ilçesi üzerinden Bursa'ya bağlayan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bilecik
'i, Yenişehir
ilçesi üzerinden Bursa
'ya bağlayan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bilecik'te öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Bilecik-Yenişehir kara yolunda çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti, bazıları yoldan çıktı. Jandarma
ekipleri, Kepirler köyü mevkisinde araçları beklettiği için burada uzun kuyruklar oluştu.
Bilecik'ten Bursa istikametine seyreden büyük araçların geçişine izin verilmezken kar lastiği ve zinciri olan otomobiller kontrollü ilerliyor.
Karayolları ve trafik ekipleri, kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanan Bozüyük- Eskişehir
, Bozüyük- Kütahya
ve Bozüyük-Bursa kara yollarını da açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:16 Kaynak: AA
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