Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

Bilecik'te hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi, köy ve beldelerde etkili oldu.

Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Bilecik'te hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi, köy ve beldelerde etkili oldu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kısa süreli olmasına rağmen yoğun bir şekilde gerçekleşen yağış sonrasında ilçe merkeziyle birlikte ilçeye bağlı köy ve beldeler beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde yer alan köylerdeki kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği kaydedildi. Köy yollarının tamamının ulaşıma açık olduğu belirtilirken sürücülerin yaşanabilecek buzlanma olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Bilecik, Güncel
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