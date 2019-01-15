Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bozüyük ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı, Bozüyük- İnegöl
, Bozüyük- Kütahya
ve Bozüyük- Eskişehir
yolunun zaman zaman araç trafiğine kapanmasına neden oldu.
Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını özellikle hastane ve ana arterlerde sürdürüyor.
Öte yandan yolda kalan araçların ekipler tarafından kurtarıldığı ilçe genelinde hasarlı kazalar da meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:05 Kaynak: AA
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