Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bozüyük ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı, Bozüyük- İnegöl, Bozüyük- Kütahya ve Bozüyük- Eskişehir yolunun zaman zaman araç trafiğine kapanmasına neden oldu.

Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını özellikle hastane ve ana arterlerde sürdürüyor.

Öte yandan yolda kalan araçların ekipler tarafından kurtarıldığı ilçe genelinde hasarlı kazalar da meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:05 Kaynak: AA

Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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