Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Bilecik'te kar yağışı etkilisini sürdürüyor.

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Bilecik'te kar yağışı etkilisini sürdürüyor.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi, kentin yüksek kesimlerinde ise 20 santimetreyi buldu.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar kürüme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yaptı.

Bozüyük-İnegöl ve Bozüyük-Eskişehir kara yolunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşandı. Bölgede ring halinde olan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapılmaması konusunda uyardı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde de öğle saatlerine doğru başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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