Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Bilecik'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

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Bilecik'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iş yerlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekti.

Kent merkezi ve ilçelerde görevli ekipler yollarda tuzlama çalışmalarına başlarken, emniyet ekipleri, vatandaşları kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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