Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
Bilecik'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Bilecik'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezi, Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iş yerlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekti.
Kent merkezi ve ilçelerde görevli ekipler yollarda tuzlama çalışmalarına başlarken, emniyet ekipleri, vatandaşları kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Son Dakika Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması 23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!