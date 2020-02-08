Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Bilecik'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Bilecik'te kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde 70 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ekiplerin gece boyu çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, köy yollarının en kısa zamanda ulaşıma açılacağı kaydedildi.

Öte yandan, kent merkezi ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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