Bilecik'te karantinada olması gereken kişi jandarma kontrol noktasında yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te karantinada olması gereken Kovid-19 temaslısı bir kişi, jandarma tarafından yolcu otobüsünde yapılan denetimde yakalandı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında denetim yaptığı sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ile sorgulama yapan ekipler, araçta bulunan A.Y'nin vaka temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, otobüsten indirdikleri şahsın kontrol noktasına istenen ambulans ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı erkek öğrenci yurduna sevkini sağladı.

A.Y, zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulurken hakkında adli soruşturma başlatıldı.