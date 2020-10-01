Bilecik'te karantinadan kaçmak isterken düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bilecik'te, Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurdunda mecburi izolasyonda bulunan kişi, camdan atlayarak kaçmak istediği sırada düşüp yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler mahallesindeki Halime Hatun Öğrenci Yurdunda pozitif bir vakayla temaslı olduğu gerekçesiyle mecburi izolasyonda bulunan bir kişi, bulunduğu odanın camından atlayarak kaçmak istedi.

Bu esnada yaklaşık 5 metreden yere düşen şahsın ayağı kırıldı.

Şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.