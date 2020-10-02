Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor

, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel, Bilecik şehir merkezine köprülü kavşak ve bölünmüş yol olarak bağlantının sağlanması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Toplam 413,92 metre uzunluğunda 7 adet köprü yapılacak" dedi.

Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor, System.String[]

, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel, Bilecik şehir merkezine köprülü kavşak ve bölünmüş yol olarak bağlantının sağlanması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Toplam 413,92 metre uzunluğunda 7 adet köprü yapılacak" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik ve ilçelerinde devam eden karayolları çalışmaları ile diğer projeleri yerinde inceledi. Vali Şentürk, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte ilk olarak Bozüyük-Bilecik-Mekece- Adapazarı kara yolunun 33'üncü kilometresinde devam eden Bilecik şehir merkezine bağlantının sağlanması ile ilgili 'Bilecik ayrımı köprülü kavşağı' projesini inceleyerek, karayolları yetkilerinden ve yüklenici firmadan bilgi aldı. Beraberindekilerle birlikte Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı yolunda bulunan Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinin otomasyon, elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerin yenilenmesi kapsamında bakım onarımı yapılan çalışmaları yerinde gören Vali Şentürk, daha sonra Söğüt- Eskişehir kara yolunda incelemede bulundu. Vali Şentürk devam eden Bilecik- Yenişehir kara yolunda da Bölge Müdürü Güzel, İl Emniyet Müdürü Namal ile ilgililerle birlikte çalışmaları inceleyerek, 6 Eylülde hizmet vermeye başlayan Bilecik Devlet Hastanesi kavşağında yapılacak düzenlemeleri yerinde değerlendirdi.

"Projeler tamamlandığında vatandaşlarımıza güvenli ve keyifli bir ulaşım imkanı sağlanacak"

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce Bilecik'te 6 farklı bölgede projelerin devam ettiğini bildiren Vali Şentürk, "Karayolu çalışmalarının trafiği olumsuz yönde etkilememesi için çalışmalar hızla bir şekilde devam ediyor. Trafik ulaşımının aksamaması ve kazaların olmaması için gerekli her türlü önlem alınıyor. Projeler tamamlandığında vatandaşlarımıza güvenli ve keyifli bir ulaşım imkanı sağlanacak. Toplam uzunluğu 75 kilometre olan Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı karayolunun bitümlü sıcak karışım onarım yapılması ile ilgili çalışmalara başlandı" dedi.

"413,92 metre uzunluğunda 7 adet köprü yapılacak"

Bilecik şehir merkezine köprülü kavşak ve bölünmüş yol olarak bağlantının sağlanması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Güzel, "Bilecik yol ayrımı köprülü kavşak projesi kapsamında, 4 açıklı kavşak köprüsü (çift köprü), tek açıklıklı Devlet Demir Yolları Köprüsü (çift köprü), dere genişletme köprüsü (tek köprü) ve 2 açıklıklı dere köprüsü (çift köprü) olmak üzere toplam 413,92 metre uzunluğunda 7 adet köprü yapılacak" dedi.

Bölge Müdürü Güzel, Söğüt - Eskişehir yolunda yolun 18 kilometrelik kesiminin bitümlü sıcak karışım seviyesinde tamamlanarak trafiğe açıldığını, Söğüt- Gündüzbey arası 6 kilometre kesimimde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - BİLECİK

Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor

Necati Şentürk, Bilecik, Söğüt, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te karayolların 6 farklı bölgede çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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