Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları
42 dakika önce
Bilecik Belediyesi ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren ana arter ve ara sokaklardaki çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Bilecik Belediyesi ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren ana arter ve ara sokaklardaki çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Ekipler, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren yoğun bir çalışma göstererek vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için uğraş veriyor. Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da çalışmaları gerçekleştiren ekipler, çalışmalarıyla vatandaşlara rahat ve kolay bir ulaşım sağlıyor. Ekiplerin teyakkuz halinde kalarak, gece saatlerinde de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:56 Kaynak: İHA
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