Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları

Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları

42 dakika önce

Bilecik Belediyesi ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren ana arter ve ara sokaklardaki çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Bilecik Belediyesi ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren ana arter ve ara sokaklardaki çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren yoğun bir çalışma göstererek vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için uğraş veriyor. Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da çalışmaları gerçekleştiren ekipler, çalışmalarıyla vatandaşlara rahat ve kolay bir ulaşım sağlıyor. Ekiplerin teyakkuz halinde kalarak, gece saatlerinde de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:56 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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