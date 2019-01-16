Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları
43 dakika önce
Bilecik Belediyesi, karla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Bilecik
Belediyesi, karla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, kar yağışının ardından ana arter ve ara sokaklarda çalışma yaptığı kaydedildi.
Ekiplerin cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Karla mücadele ekipleri ve diğer birimler teyakkuz halinde. Cadde ve sokaklarla kaldırımlar ulaşıma açılıyor. Personelin yanı sıra kar küreme ve tuzlama araçları, iş makineleri, traktör ve solüsyon araçları görev başındadır." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:47 Kaynak: AA
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