Bilecik'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kara yollarında ve köy yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl genelinde hafta başından bugüne kadar aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki yüksek kesimler beyaza büründü. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine ait ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Bilal Şentürk, Yenipazar ilçesine bağlı Tohumlar ve Belenören köy yollarında karla mücadele çalışmalarını ve yollardaki son durumu yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerine teşekkür eden Vali Şentürk, "İhtiyacımız olduğu dönemde kar yağışı etkili oldu. Yağışla ulaşım noktasında vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı ve mağduriyet yaşamaması adına İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri özveriyle görevlerinin başındalar. Kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Şu anda bir sıkıntımız yok." dedi.