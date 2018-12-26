Bilecik'te Karla Mücadele Çalışması
47 dakika önce
Bilecik Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışıyla birlikte çalışma başlattı.
Bilecik
Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışıyla birlikte çalışma başlattı.
Belediye Başkanı Nihat Can
, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam eden ekipleri atölyede Fen İşleri Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay
ile birlikte ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu.
Karla mücadele ekibinin görevi başında bulunduğunu ve kar yağışlarına hazır olduğunu ifade eden Can, "Belediye olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaması için görevimizin başındayız. Ekiplerimiz gerekli araç ve ekipmanla 24 saat çalışma esasına göre gerekli çalışmaları yapıyor. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum yok. Karın bereketini paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekipler, hastane, okul ve vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:29 Kaynak: AA
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