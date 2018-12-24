Bilecik'te Kartpostallık Sis Görüntüsü
44 dakika önce
Bilecik'te kent merkezinde etkili olan sis, yüksek kesimlerden izlenmesi seyirlik görüntüler oluşturdu.
Bilecik
'te kent merkezinde etkili olan sis, yüksek kesimlerden izlenmesi seyirlik görüntüler oluşturdu.
Bilecik'te son 3 gündür sabahın ilk ışıklarında etkili olan sis ile birlikte yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler özellikle sabah saatlerinde bu durum sonrasında zor durumlar yaşarken, doğa olayını yüksek kesimlerde oturanlar ise hayranlıkla izledi. Binaların arasından süzülen sis bulutları arasından görülen ışıklar da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu eşsiz manzara bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:12 Kaynak: İHA
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