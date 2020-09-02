Bilecik'te katı gübre dağıtma römorku tanıtıldı - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından alınan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan protokol ile Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığına çiftçileri kullanımı için teslim edilen katı gübre dağıtım makinesinin tanıtımı yapıldı.

Tarlaya gübre saçılmasının verim açısından önemli olduğuna dikkati çeken Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, 6 tonluk römorkun çiftçilerimiz tarafından çok cüz'i bir rakamla kiralanabileceğini söyledi. Uğur, "Oda olarak çiftçinin ihtiyacı olan ekipmanı alarak çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Bu makinenin gübre dağıtımında kullanılması ile tarladan daha yüksek verim alabilecekler. Ziraat Odası olarak organik tarıma önem veriyoruz. Toprağımızı kimyasal gübrelerden uzak tutuyoruz. Toprağın kireçlenmesini, tuzlanmasını önlemiş oluyoruz. Biz Ziraat odası olarak çiftçimizin alın terinin yanındayız. İnsanların doğduğu yerde karnı doyarak, babasının dedesinin toprağında üreterek, o toprakta çoluk çocuğu ile mutlu yaşayarak, çocuklarına iyi bir gelecek hayal ederek, var olmasını yaşamasını toprağında kalmasını istiyoruz. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Uğur, tarımsal faaliyetlerde kullanılacak olan katı gübre dağıtma römorkunun Osmaneli'deki çiftçilere kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK