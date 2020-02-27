Bilecik'te katlı otopark 20 bin liraya 10 yıllığına kiralandı - Son Dakika

Mülkiyeti, Bilecik Belediyesine ait çeşitli 91 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi. Bilecik kamuoyunda en çok merak edilen yer olan katlı otopark 20 bin liraya 10 yıllığına kiralandı.



Mülkiyeti, Bilecik Belediyesine ait iş yerleri ile Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yer alan yazıhane, katlı otopark ve iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayında yapılarak ihale edildi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 91 adet iş yeri için 35 başvuru yapıldı ve 27 adet iş yeri yeni sahiplerini buldu. Bilecik kamuoyunda en çok konuşulan ve kiralama fiyatı ile merak edilen katlı otoparkın ihalesine 4 kişinin şartname aldığı fakat ihaleye 1 kişinin katıldığı görüldü. Aylık 20 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkartılan katlı otoparka Ankara'dan bir firma adına Mehmet Okur'a kaldı. Okur, aylık 20 bin liraya 10 yıllığına otoparkı kiraladı.



"Şeffaf belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyeceğiz"



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ihale edilen dükkan işletmecilerine hayırlı işler temennisinde bulunarak, Bilecik Belediyesi olarak esnafın yanında yer almaya devam edeceklerini kaydetti. Gerçekleştirilen ihalenin canlı yayın ile bütün Bileciklilerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Şahin, "Bilecik'te şeffaf belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyeceğiz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızla iş yerleri kiralama ihalemizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınladık. Gerçekleştirdiğimiz ihalelerimizin iş yeri sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK