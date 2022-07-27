Arazisinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakan yandı

Bilecik'te kavak dallarının atıklarını arazisinde yakan şahıs jandarma tarafından yakalanırken, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da hakkında tutanak tutuldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde H.Ç. isimli şahıs arazisindeki kavak dallarını atıklarını yaktı. Dumanları gören vatandaşlar orman yangını olduğunu düşünerek konuyu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri şahsın kavak dallarını atıklarını yaktığını tespit etti. Şahsa olay yerine çağrılan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatıldı.

Ekiplerden uyarı

Orman İşletme Müdürlüğü yetkileri, vatandaşları bu konuda uyararak, "Vatandaşlarımızın ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı mücadele konusunda daha duyarlı olmasını hiç bir gerekçe ile ateş yakılmamasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nda, 'Ormanlara dört kilometre mesafede içinde veya köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu belirtildi. - BİLECİK